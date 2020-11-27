Реальный срок за комментарий о теракте получил житель Ростовской области

Отзыв в социальной сети с оправданием теракта стал причиной уголовного преследования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд признал виновным по двум уголовным статьям Дениса Щебетуна из Мартыновского района Ростовской области. Следствие считает, что в соцсети «Вконтакте» он разместил комментарий с положительной оценкой действий террористов в Новой Зеландии. Речь идет о стрельбе в двух мечетях весной 2019 года в новозеландском Крайстчерче. Тогда погиб 41 человек, еще около 50 получили ранения.

В комментариях обвиняемый, кроме того, призывал к насилию по признаку национальности.

Суд признал обвиняемого виновным по статье о публичных призывах к терроризму и статье о призывах к экстремистским действиям. Обвиняемому дали два года колонии общего режима, сообщили в пресс-службе областного управления ФСБ. Решение суда не вступило в силу, обвиняемый может его обжаловать.

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