Ростовчанка добилась проверки в Центре безнадзорных животных

Агрессивная дворняга покусала ростовчанку Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жалоба жительницы донской столицы стала причиной крупной проверки в Ростовском центре содержания безнадзорных животных. Женщину укусила бездомная собака, но на ее обращение с просьбой отловить животных специалисты никак не отреагировали. Обеспокоенная горожанка написала повторное заявление, но уже в региональную ветеринарную службу.

В течение трех дней сотрудники ведомства вместе с представителями прокуратуры проводили проверку. В надзорных структурах утверждают, что руководство центра допустило множество грубых нарушений.

Проверяющие изучили отчетность и состояние помещений. Специалисты нашли нарушения в журнале учета и вакцинаций животных. Сотрудники центра не оставляли собак и кошек на карантине, а также не проводили необходимых санитарных работ. Вопреки всем нормам разнополых животных держали в одном вольере.

Ветеринары выдали руководству ЦБЖ предписание с требованием устранить нарушения. Директору центра придется заплатить две тысячи рублей, а юридическому лицу десять тысяч.

После проведения проверки животных отловили. Женщина написала письмо в региональное управление ветеринарии благодарственное письмо.

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