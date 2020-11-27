Пропавшего пенсионера ищут в Ростове

Пропавшего ищут родственники и волонтеры. Фото: региональный поисковой отряд «Лиза Алерт Юг»

В Ростове волонтеры разыскивают 68-летнего ростовчанина Владимира Самойлова. Пожилой мужчина пропал накануне. Он покинул дом в донской столице по улице Солженицына и перестал выходить на связь с родственниками.

Близкие люди пропавшего считают, что он мог попасть в беду, ведь раньше подобных поступков он никогда не совершал.

Сотрудники ростовского поискового отряда «Лиза Алерт Юг» отметили, что пенсионер мог потерять память и забыть свое место жительства. Пропавший Владимир Самойлов может находиться в любом районе Ростова.

- Рост пропавшего 165 -170 см, он среднего телосложения, волосы седы, глаза серо-голубые, - сообщили волонтеры.

В день исчезновения был в одежде черного цвета.

Любую информацию о местонахождении пропавшего сообщайте по телефону горячей линии: 8(800) 700-54-52 или по номеру 112.

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