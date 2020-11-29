Жители 45 городов и районов области оказались заражены коронавирусом за минувшие сутки

В 45 городах и районах области зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области продолжает расти количество заражений новой коронавирусной инфекцией. Только за минувшие сутки опасный вирус подхватили 330 дончан. А общее количество зараженных стремительно движется к 40 тысячам человек.

За вчерашний день жители 45 городов и районов области оказались заражены коронавирусом. Наибольшее количество заболевших по-прежнему остается в Ростове-на-Дону - 117 человек. Еще 14 человек заразились в Новошахтинске. А в Сальском районе инфекцию подхватили 11 местных жителей.

По десятку заболевших насчитывается в Верхнедонском районе и Таганроге. В Волгодонске, Миллеровском, Неклиновском и Шолоховском районах заболели по девять человек. Еще по восемь в Батайске, Каменске-Шахтинском и Новочеркасске. По семь зараженных насчитывается в Белокалитвинском и Заветинском районах, Шахтах. Шестеро дончан заразились в Аксайском районе, а еще по пять в Волгодонском районе, Гуково, а также в Кагальницком Орловском, Семикаракорском и Усть-Донецком районах.

По четверо зараженных было зафиксировано в Азовском, Зерноградском, Константиновском и Тарасовском районах. В Боковском, Егорлыкском и Красносулинском районах, а также в Азове и Донецке по трое заболевших. По два случая заражения в Багаевском, Каменском, Кашарском , Морозовском, Мясниковском районах и Звереве.

- В Веселовском (1), Дубовском (1), Куйбышевском (1), Матвеево-Курганском (1), Песчанокопском (1), Родионово-Несветайском (1), Целинском (1), Чертковском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

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