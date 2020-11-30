В Ростовской области пропал армянин, не знающий русского языка

Мужчину разыскивают полицейские и волонтеры. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Юг"
В Ростовской области волонтеры и полицейские разыскивают Ару Манукяна, который 27 ноября в поселке Опорный Азовского района вышел из дома и не вернулся. Прошло уже почти трое суток, а пропавший не выходит на связь с родственниками и друзьями.
В поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» специалисты отметили, что мужчина не знает русского языка, он нуждается в помощи медиков и заботе. Пропавший может находиться в любом населенном пункте донского региона.
- Рост 175 см, телосложение среднее, волосы темные и короткие, глаза карие, носит бороду, - рассказали в поисковом отряде.
В день исчезновения на пропавшем был черный свитер, спортивные брюки и мокасины.
Если вы где-то видели этого человека или располагаете информацией, то сообщите ее по телефонам 8(800) 700-54-52 или по номеру 112.
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