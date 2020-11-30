В Ростове пропал пенсионер с нарушением слуха и памяти

Пенсионер вышел из дома и пропал. Фото: «Лиза Алерт Юг»

В Ростове-на-Дону волонтеры ищут 78-летнего Николая Юдина, который накауне вышел из дома в магазин, расположенный в Западном жилом массиве горда на улице Портовой. Почти сутки о пропавшем дедушке нет никакой информации.

В поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» сообщили, что пенсионер имеет проблемы с памятью и слухом. Родственники мужчины опасаются, что он попал в беду или не может найти дорогу домой.

- Рост Сергея Юдина около 165 см, худощавого телосложения, волосы седы и короткие, глаза голубые, - рассказали волонтеры.

В день исчезновения пенсионер был одет в черную куртку, серые джинсы, темную шапку и черные ботинки.

Если вы где-то видели этого человека или располагаете информацией, то сообщите ее по телефонам 8(800) 700-54-52 или по номеру 112.

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