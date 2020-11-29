Пожарные спасли ростовчанина из огня

Пожарные помогли спасти из огня человека Фото: "КП" Архив

В донской столице загорелся частный дом.

Инцидент произошел в субботу, 28 ноября, около часа дня в садовом товариществе "Салют" Октябрьского района. На улице 7-я Залповая вспыхнул ярким пламенем дома № 59. Соседи увидели, как валит дым, и почувствовав запах гари, они вызвали к месту происшествия пожарных.

К моменту приезда огнеборцев огнем уже было охвачено 80 квадратных метров здания. К счастью, в пожаре никто не пострадал, благодаря оперативной и слаженной работе пожарных, удалось спасти из огня одного из жильцов. Локализовать возгорание удалось в 13:59, а полностью пожар был потушен в 14:06. Причина возгорания пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для ликвидации пожара привлекались 15 человек личного состава и шесть единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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Возгорания произошли в двух районах города.

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