Три иномарки за день сгорели в донской столице

В Ростове за сутки сгорели три автомобиля Фото: "КП" Архив

В донской столице за сутки сгорели три автомобиля в Октябрьском и Советском районах.

Первым вспыхнул автомобиль Hyundai Sonata, инцидент произошел около часа ночи. Он был припаркован возле многоэтажки по улице Еременко в Советском районе. Буквально в полуметре от него стоял Hyundai Solaris. Огонь моментально спалил первую иномарку и перекинулся на вторую. О произошедшем возвестила сработавшая в нетронутой огнем машине сигнализация. К месту происшествия оперативно прибыли спасатели. Но машины к тому времени уже практически догорели, соответственно, восстановлению они не подлежат. Сумма причиненного ущерба составила около миллиона рублей. Причина пожара пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

Третья иномарка Toyota Corolla загорелась на улице Дранко в Октябрьском районе. Здесь причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. В зависимости от года выпуска, такая машина с пробегом могла стоить около 700 тысяч рублей.

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Огонь охватил машину в считанные секунды.

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