В Северном микрорайоне Ростова сгорела иномарка

В Ростове сгорела иномарка. Фото: соцсети

В донской столице по неизвестной причине ярким пламенем вспыхнула иномарка.

Инцидент произошел сегодня, 13 августа около двух часов дня на улице Волкова в районе дома № 13/1. Автомобиль был припаркован во дворе и внезапно вспыхнул ярким пламенем. Огонь в считанные секунды охватил иномарку Mitsubishi. Очевидцы незамедлительно вызвали к месту происшествия пожарных. Горожане потом старательно наблюдали за тем, как огнеборцы тушат пламя. В толпе зевак были даже дети, которым была невероятно интересна работа пожарных.

Причина пожара пока до сих пор остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам. В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате возгорания никто не пострадал.

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