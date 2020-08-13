В Северном микрорайоне Ростова сгорела иномарка

В Ростове сгорела иномарка. Фото: соцсети
В донской столице по неизвестной причине ярким пламенем вспыхнула иномарка.
Инцидент произошел сегодня, 13 августа около двух часов дня на улице Волкова в районе дома № 13/1. Автомобиль был припаркован во дворе и внезапно вспыхнул ярким пламенем. Огонь в считанные секунды охватил иномарку Mitsubishi. Очевидцы незамедлительно вызвали к месту происшествия пожарных. Горожане потом старательно наблюдали за тем, как огнеборцы тушат пламя. В толпе зевак были даже дети, которым была невероятно интересна работа пожарных.
Причина пожара пока до сих пор остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам. В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате возгорания никто не пострадал.
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