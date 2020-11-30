Звезда Playboy из Ростова Мария Лиман нашла у себя сходство с тигром

Снимок модели спровоцировал поклонников на разные предложения. Фото: Instagram Мария Лиман

Во время пандемии ростовская модель журнала playboy Мария Лиман заскучала. Брюнетка ушла в философские мысли и додумалась до того, что нашла у себя сходство с тигром.

Совсем недавно красавица вновь разместила интригующий снимок в своем профиле в Instagram. Желая развеять скуку она поинтересовалась на какое животное похожа.

Модель опубликовал снимок в эффектном бикини который подчеркнул изгибы модели и ее объемные формы.

- Я - тигр? - поинтересовалась брюнетка Мария Лиман у подписчиков.

Красавицу засыпали комплиментами и восторженными отзывами. Ей ответили, что она похожа на кошечку, амазонку, пантеру, львицу и даже на выдру. Некоторые парни настолько впечатлились снимком Марии Лиман, что разгорячившись предложили ей руку и сердце, а также пообещали любить ее всю жизнь.

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