Автоугонщик спровоцировал крупный лесной пожар в Ростовской области

Пожар полыхал на площади более 330 га. Фото: Архив КП

В Ростовской области угон автомобиля спровоцировал крупный лесной пожар в Цимлянском районе.

Следователи считают, что 20-летний ранее судимый дончанин незаконно завладел машиной ВАЗ-21140 и поспешил скрыться в лесу. В какой-то момент мужчина не заметил на своем пути препятствие и врезался в бревна.

- В машине произошло короткое замыкание, и она загорелась, а после огонь перекинулся на растительность. Общая площадь пожара составила около 330 га, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Эксперты оценили причиненный ущерб от пожара в лесу более чем в три миллиона рублей.

Сейчас в отношении угонщика машины возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерное завладение автомобилем», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», «Уничтожение или повреждение лесных насаждений». Подозреваемого заключили под стражу.

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