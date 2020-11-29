Отключения света в Ростове-на-Дону с 30 ноября по 4 декабря: тысячи ростовчан останутся без электроэнергии

В Ростове ожидаются отключения электричества Фото: "КП" Архив

Жители донской столицы останутся без электроэнергии на предстоящей неделе. Свет будут отключать в сотнях разных домов. Об этом сообщили в "Донэнерго".

В понедельник, 30 ноября свет отключат на улицах Пешкова, Листопадова, 23-я Линия, Шеболдаева, Тракторная, Борисоглебская, Иловайская, а также в переулках Технологический, Курильский, Экскаваторный, Рыбалкина. Кроме того отключения коснутся и улиц 20-я Линия, 22-я Линия, 24-я Линия, Лекальная, Мадояна, Доватора, Львовская, Объединения, Еременко, Западная, Калининградская, Петрозаводская.

Во вторник, 1 декабря, без электричества останутся жители улиц 2-я Володарского, Днепростроевская, Загорская, Портовая, Киргизская, Белорусская, Лянде, 2-я Плановая, Невельская, Полторацкого, 1-я Кизитериновская, Новомосковкая, 2-я Кизитериновская. А в среду, 2 декабря, электроприборами не смогут воспользоваться жители улиц Комсомольская, 45-я Линия, Тренева, Красная, Комарова.

В четверг, 3 декабря, электричества не будет на улицах 1-я улица, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 5-я улица, Красноаксайская, 43-я Линия, 41-я Линия, 39-я Линия, 2-я Пролетарская, 1-я левая, 2-я левая. Также ограничения затронут переулки Кирилловский, Балканский и улицы 47-я Линия, 49-я Линия, Сарьяна, 27-я Линия, 29-я Линия, 31-я Линия, Богданова, Подвойского, Городовикова, 29-я Линия, 31-я Линия, 33-я Линия, 35-я Линия.

В пятницу, 4 декабря, свет отключат по улицам Богачева, Кузнечная, Магнитогорская, Портовая, Судостроительная.

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