Необычное имя для маленького зубренка выбрали ростовчане

Зубренок Мультик пока старается не отходить далеко от мамы. Фото: пресс-служба Ростовского зоопарка

Нового обитателя Ростовского зоопарка - маленького зубренка, родившегося у самки по имени Мулатка и отца по кличке Мужичок, назвали необычным именем. В течение недели ростовчане участвовали в голосовании.

Абсолютным лидером по числу голосов стало имя Мультик. Это имя лучше всего отражает игривый, любознательный, активный характер зубренка. Забавный малыш пока еще не успел привыкнуть к своей новой кличке.

Мультик уже пытается гулять по территории открытого вольера, однако он пока боится отходить далеко от мамы. Мулатка кормит сына молоком, но любопытный детеныш уже начинает кушать веточный корм и сено.

Сейчас в Ростовском зоопарке помимо Мультика живут еще четверо зубров: его родители – Мулатка и Мужичок, самка Муза и самец Музыкант.

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