Таксисты в Ростове зачастую не следят за состоянием автомобилей, показал рейд ГИБДД

Таксисты до последнего откладывают поездку в сервисный центр Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовские таксисты все чаще доводят свои автомобили до критического состояния. Водители ездят на неисправных машинах до тех пор, пока они не начинают глохнуть прямо на дороге или не попадают в аварию.

За один день сотрудники ростовской госавтоинспекции во время рейда «Такси» выявили массовые нарушения по линии технического надзора. Гаишники останавливали машины с шашечками на Театральной площади. Специалисты проверяли наличие документов у водителей, уровень шума автомобиля, тонировку, а также другие показатели при помощи специальных приборов, которыми оснащена передвижная техническая лаборатория.

Во время осмотра транспорта к инспекторам ГИБДД за помощью даже обратился один из водителей. Его автомобиль заглох прямо на светофоре, продолжить движение самостоятельно он уже не смог. Полицейские помогли подтолкнуть автомобиль, пока он не завелся. Поблагодарив сотрудников за помощь, мужчина продолжил движение, а инспекторы возобновили проверку таксомоторов.

- Было составлено около 30 административных материалов по нарушению технического состояния машин, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Автоугонщик спровоцировал крупный лесной пожар в Ростовской области

Следователи считают, что 20-летний ранее судимый дончанин незаконно завладел машиной ВАЗ-21140 и поспешил скрыться в лесу. В какой-то момент мужчина не заметил на своем пути препятствие и врезался в бревна (подробности).

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!