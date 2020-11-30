На Ростов надвигается ураганный ветер

Не стоит парковать авто под деревьями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже завтра Ростовскую области накроет сильнейшей, ураганный ветер. Порывы будут достигать такой силы, что возможно обрушение некоторых конструкций и деревьев. Это может привести к непредсказуемым последствиям. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным спасателей, 1 декабря в Ростове-на-Дону скорость ветра достигнет 20 метров в секунду. В связи с этим существует вероятность перехлестов проводов, обрывов линий электропередач, падений деревьев, рекламных щитов, а также увеличения числа дорожно-транспортных происшествий.

В МЧС перечислили основные правила, которые необходимо соблюдать в непогоду. Среди прочего не следует парковать автомобили под деревьями или плохо закрепленными конструкциями. Кроме того, нужно как можно дальше держаться от легких построек, мостов и эстакад. Также следует максимально ограничить пребывание детей на улице и постоянно следить, где они находятся.

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