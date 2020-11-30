Ограничения из-за коронавируса ужесточили в Ростове-на-Дону

Стадионы и кинотеатры будут работать по новым правилам.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Новые ограничения из-за коронавируса в Ростове-на-Дону 30 ноября 2020: что изменилось. Постановление о дополнительных ограничениях подписал губернатор Василий Голубев.
С 1 декабря сокращается допустимая заполняемость зрительских мест на стадионах и в кинотеатрах. Так, стадионы могут заполняться только на 25%, кинотеатры — на 40%. При этом зрителей нужно рассадить равномерно.
В торговых центрах приостанавливается работа ледовых катков. В других организациях каток может работать только в ограниченном режиме. В частности, на одного человека должно приходится десять квадратных метров.
С 22 до 7 часов будут запрещать зрелищные мероприятия, Речь идет, например, о шоу с использованием пиротехники. Исключение — театры, театральные и концертные организации.
Однако есть и хорошие новости. Ростовчане смогут порадовать семью и купить новогоднюю ель. В городе разрешили работу ярмарок хвойных растений.
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