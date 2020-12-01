Случайный знакомый отблагодарил за ужин поножовщиной в Ростовской области

Подозреваемого в нападении на пенсионера задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

91-летний житель Миллеровского района Ростовской области попал в необычную историю. На улице у него вылетела сим-карта из телефона и он попросил случайного прохожего помочь. Мужчина вставил симку и старик в благодарность пригласил его к себе на ужин.

Дома у пенсионера события разворачивались странным образом. В самый разгар застолья случайный знакомый набросился на дедушку с ножом, ударил его несколько раз в грудь, а потом украл деньги с кошельком и сбежал.

Каким-то чудом пострадавшем 91-летнему пенсионеру удалось вызвать скорую и полицию. Он описал нападавшего. Полицейские составили фоторобот и разместили информацию о розыске.

- Сотрудники правоохранительных органов задержали 45-летнего ранее судимого жителя Миллерово по подозрению в нападении. Часть денег мужчина потратил, другая - изъята полицейскими, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», он задержан полицейскими.

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