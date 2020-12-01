Пять пешеходов погибли на дорогах Ростовской области за неделю

Сотрудники УГИБДД фиксируют множество аварий. Фото: Архив КП

На Дону автомобилисты все чаще попадают в аварии на дорогах. Только за прошедшую неделю в регионе произошло 27 ДТП, в которых погибли пять пешеходов и 23 человека получили тяжелые травмы.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по произошедшим авариям и устанавливают все обстоятельства инцидентов.

Инспекторы считают, что зачастую аварии происходят из-за того, что в зоне видимости пешехода есть надземный или подземный переход, но человек принимает решение просто перебежать дорогу в неположенном месте. Такое поведение на дороге опасно, чревато серьезными проблемами и травмами в случае, если автомобилист не успеет вовремя затормозить.

Сотрудники регионального УГИБДД напоминают, что нарушение правил дорожного движения пешеходами влечет за собой штраф в размере от 500 до 1500 рублей.

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