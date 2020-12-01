Пенсионер с проблемами памяти и слуха найден живым в Ростове

Пропавший уже найден. Фото: Ростовское отделение поискового отряда "Лиза Алерт Юг"

В донской столице волонтеры успешно завершили поиски 78-летнего пенсионера Николая Юдина, который два дня назад ушел из дома в магазин и пропал.

Родственники начали бить тревогу в день исчезновения. Пожилой мужчина собирался лишь сделать необходимые покупки в магазине, расположенном по улице Портовой, но исчез. Ситуацию осложняло еще и то, что пропавший имел серьезные проблемы со здоровьем. У него отмечалось нарушение памяти и проблемы со слухом.

Близкие и друзья пропавшего пенсионера не могли обратиться за помощью в полицию из-за того, что со дня исчезновения не прошло трое суток. Они связались с волонтерами, которые регулярно приходят на помощь в подобных ситуациях.

- Сейчас жизни и здоровью пенсионера ничего не угрожает, - сообщили в ростовском отделении поискового отряда "Лиза Алерт Юг".

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