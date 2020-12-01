Ростовских водителей обвинили в жадности до парковочных мест

Вот таким образом ростовчане "бронируют" парковку. Фото: соцсети

Ростовские водители в условиях ограниченного количества парковочных мест изгаляются, как могут.

Некоторые сразу откладывают определенную сумму на платную парковку. Другие экономя, все же оставляют свои автомобили на общих бесплатных площадках. При этом, некоторые стараются «забить» место соседу либо жене. Делают это просто – привязывают к двери авто ленту, которой перетягивают проезд на парковочное место. А свободный конец привязывают к дереву или к ограждению. Тут уж, как говориться, что под руку подвернется.

Такой способ парковки для себя и «для друга» запечатлели на фотокамеру случайные прохожие. Они выложили снимок в сети.

- Heкотopыe жители тaк ceбe бpoниpyют мecтa вo двopax. Этo нopмaльнo?- задался вопросом автор фотографии.

Большинство комментариев к посту носили негативный оттенок и претензии в адрес водителя.

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