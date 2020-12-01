Проезд по единственному мосту на Малиновского могут ограничить

Водители нарушают правила перемещения по мосту. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Строительство нового моста на улице Малиновского в Ростове становится причиной многокилометровых пробок. Однако вскоре эти пробки могут стать еще длиннее. Власти говорят о возможности ограничить движение.

Перемещаться по старому мосту разрешено только легковым автомобилям, но водители фур игнорируют это правила и пользуются дорогой, не желая тратить время на объезд. Это в несколько раз увеличивает риск возникновения аварийных ситуаций, так как почти все конструкции моста сильно изношены.

Мэрия введет ограничения, "если положение дел в корне не изменится", - заявил заместитель главы горадминистрации по транспорту Константин Солонский. В мэрии обеспокоены безопасностью старого моста, пояснил чиновник.

В донской столице, напомним, в круглосуточном режиме ведутся работы по реконструкции моста по улице Малиновского, который является одним из самых важных путепроводов города.

Строительные и ремонтные работы на объекте не прекращаются даже ночью. Специалисты уже полностью завершили монтаж металлоконструкций пролетного строения и устройство всех пяти опор моста.

Рабочие уже завершают один из этапов расширения дороги. После этого начнется строительство подъезда к мосту со стороны улицы Доватора.

Известно, что на реконструкцию путепровода на улице Малиновского выделено почти 2,7 млрд рублей. Обновленная автомагистраль будет расширена с четырех до шести полос движения, оборудована разделительной полосой и тротуарами.

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