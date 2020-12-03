Пограничники задержали возможного убийцу в Ростовской области

Задержанного доставили на спецавтомобиле на пограничную заставу. ФОТО: пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

Сотрудники пограничной службы арестовали вблизи границы в Каменском районе Ростовской области мужчину, объявленного ранее в розыск.

Задержанный подозревается в убийстве женщины в ноябре нынешнего года в поселке Старая Станица. Арестованный имеет гражданство Украины, сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ по Ростовской области.

Арестованного сначала доставили на спецгрузовике на пограничную заставу, а затем передали правоохранителям. При себе у задержанного не было каких-либо сумок или поклажи. Задержанного сопровождали пограничники со служебной собакой.

По факту преступления в поселке возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Морозы до минус 17 прогнозируют в Ростовской области

В донском регионе сохранится сильный ветер (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.