Пограничники задержали возможного убийцу в Ростовской области

Задержанного доставили на спецавтомобиле на пограничную заставу. ФОТО: пресс-служба УФСБ по Ростовской области.
Сотрудники пограничной службы арестовали вблизи границы в Каменском районе Ростовской области мужчину, объявленного ранее в розыск.
Задержанный подозревается в убийстве женщины в ноябре нынешнего года в поселке Старая Станица. Арестованный имеет гражданство Украины, сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ по Ростовской области.
Арестованного сначала доставили на спецгрузовике на пограничную заставу, а затем передали правоохранителям. При себе у задержанного не было каких-либо сумок или поклажи. Задержанного сопровождали пограничники со служебной собакой.
По факту преступления в поселке возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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