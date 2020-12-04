В Ростовской области уже месяц ищут пропавшего мужчину

Мужчину разыскивают полицейские. Фото: ГУ МВД по Ростовской области

Донские полицейские уже больше месяца разыскивают 48-летнего Москоленко Виталия Викторовича, который ушел из дома в Усть-Донецком районе 27 ноября и до настоящего времени не вернулся.

Все это время пропавший не отвечает на звонки, сообщения и не выходит на связь с родственниками и близкими людьми. Мужчина может быть в любом населенном пункте Ростовской области.

- На вид разыскиваемому 45-50 лет, рост 178-182 см, лицо овальное, смуглое, волосы темные, короткие, - отметили в ГУ МВД по Ростовской области.

В день исчезновения на нем была куртка кожаная черного цвета, футболка голубого цвета, джинсы синего цвета, серый свитер , кроссовки черного цвета с зеленым оттенком.

Если у вас есть хоть какая-то информация о местонахождении разыскиваемого, то просьба сообщить ее полицейским по телефонам: 8(999) 471 61-70, 8-863-51-9-11-48, 9-10-51 112 или 02.

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