Холодную воду отключили в центре Ростова из-за аварии

Порыв устраняют две бригады. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону 4 декабря отключили холодную воду. Неудобства связаны с аварией, сообщили в городской администрации.

На переулке Семашко произошел порыв на водопроводной сети. В связи с этим холодную воду отключили в домах, расположенных в следующих границах: улица Красноармейская — переулок Семашко — улица Филлимоновская — проспект Буденновский.

Для устранения аварии привлекли две бригады. В настоящее время на месте работают восемь человек и шесть единиц техники.

— Аварийно-восстановительные работы планируется завершить до 17 часов. Вопрос восстановления водоснабжения потребителей находится на контроле руководства Департамента ЖКХ и энергетики, администрации Октябрьского района и АО «Ростовводоканал», — пояснили в администрации.

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