В Ростовской области разыскивают пропавшего пенсионера с плохим здоровьем

Мужчину ищут уже пять дней. Фото: "Лиза Алерт"

В Ростовской области волонтеры и полицейские ищут пропавшего 62-летнего Арутюна Левоновича Алиханяна, который 29 ноября вышел из дома и пропал. О его местонахождении ничего неизвестно уже пять дней.

Родственники пропавшего стали бить тревогу, когда он перестал выходить на связь и отвечать на звонки, сообщения мужчина также игнорировал.

В "Лизе Алерт" отмечают, что у пропавшего мужчины были серьезные проблемы со здоровьем. Он нуждается в медицинской помощи и уходе.

- Рост пропавшего 175 см, плотного телосложения, волосы короткие и седые, глаза карие, - рассказали волонтеры.

В какой одежде пропавший вышел из дома родственники и близкие люди не видели.

Любую информацию о местонахождении пропавшего сообщайте по телефону горячей линии: 8(800) 700-54-52 или по номеру 112.

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