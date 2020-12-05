Мороз и солнце: рассказываем о погоде в выходные дни в Ростове-на-Дону

Эти выходные в Ростове будут морозными Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донскую столицу зима пришла не только по календарю. Несмотря на отсутствие снега, в городе морозно. Эти выходные тоже пройдут под знаком «минус».

Так, по прогнозам синоптиков, в субботу, 5 декабря, в донской столице будет малооблачно, весь день, преимущественно, будет светить солнце. Температура воздуха днем составит от ноля до -2 градусов. Вечером столбик термометра опустится до – 5 градусов, а ночью покажет – 6. Осадков в субботу не обещают.

В воскресенье, 6 декабря, весь день будет ясно. Утром температура воздуха в Ростове составит от – 6 до – 9 мороза, днем обещают от -4 до -6, а вечером столбик термометра покажет -9. Осадков также не прогнозируют.

Кстати, прогноз погоды на зиму 2020-2021 в Ростове-на-Дону, как и по всей стране, составили синоптики. Благодаря ему мы можем уже сейчас узнать, какие месяцы ожидаются более теплыми, а какие – нет. Конечно, этот прогноз на ближайшие шесть месяцев точным не назовешь. Но общее представление о том, когда нас ждут морозы, он дает.

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Прогноз погоды на зиму 2020-2021 в Ростове-на-Дону, как и по всей стране, составили синоптики. Благодаря ему мы можем уже сейчас узнать, какие месяцы ожидаются более теплыми, а какие – нет. Конечно, этот прогноз на ближайшие шесть месяцев точным не назовешь. Но общее представление о том, когда нас ждут морозы, он дает.