Прогноз погоды на зиму 2020-2021 в Ростове-на-Дону опубликовали синоптики

Синоптики рассказали о зиме в донской столице Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прогноз погоды на зиму 2020-2021 в Ростове-на-Дону, как и по всей стране, составили синоптики. Благодаря ему мы можем уже сейчас узнать, какие месяцы ожидаются более теплыми, а какие – нет. Конечно, этот прогноз на ближайшие шесть месяцев точным не назовешь. Но общее представление о том, когда нас ждут морозы, он дает.

Прогноз погоды на зиму2020-2021 в Ростове-на-Дону: декабрь

В декабре в Ростове не всегда холодно. Зачастую снега нет, или выпадает мокрый, который вскоре тает и превращается в лужи. В этом году , по прогнозам метеорологов, ничего не изменится. Температура воздуха будет в норме.

Прогноз погоды на зиму 2020-2021 в Ростове-на-Дону: январь

В январе 2021 года будет теплее, чем в январе 2020.

- Выше нормы средняя месячная температура воздуха ожидается в Южном федеральном округе, на большей части Северо-Кавказского федерального округа и на юге Приволжского федерального округа. Ниже, чем в январе 2020 года средняя температура воздуха ожидается в Центральном и Приволжском федеральных округах и на большей части Сибирского федерального округа, прокомментировали в Гидрометцентре России.

Прогноз погоды на зиму 2020-2021 в Ростове-на-Дону: февраль

Ростовчане привыкли, что февраль, обычно, месяц суровый. Метели, морозы, снежные заносы – эти все «прелести» жители донской столицы видят в конце зимы.

Но в этому году в Ростове, обещают метеорологи, февраль будет более теплым , чем в прошлом.

- Выше нормы средняя месячная температура воздуха предполагается в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, на большей части Приволжского федерального округа и на севере Южного федерального округа, - отметили синоптики..

Прогноз погоды на март в Ростове-на-Дону 2020-2021: март

Март в следующем году также будет теплым.

- Выше нормы средняя месячная температура воздуха ожидается в Центральном, Приволжском, Уральском федеральных округах, на большей части Южного и Сибирского федеральных округов, а также на Чукотке, - сообщили специалисты.

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