«Нам море по колено!»: когда в Ростов придут дожди, рассказали синоптики

Сезон зонтов - не за горами Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Октябрь – не за горами. Солнечные дни сентября сменятся на более пасмурные и прохладные октябрьские. Уже сейчас в соцсетях ростовчане обсуждают предстоящие дожди, вспоминая те дни, когда из-за сильных осадков город превращался в Венецию.

- Нам море по колено. Так что, не боимся дождей, - пишет в паблике местный житель.

О том, когда же в Ростов придут дожди, рассказали синоптики.

В начале и середине октября будет солнце с переменной облачностью, но без осадков.

- В октябре прогнозируют 10 солнечных дней. 18 – с переменной облачностью и три дня с длительными осадками, - сообщает сервис «Яндекс.Погода».

Конкретно, дожди будут идти 23 октября, 24 октября и 30 октября.

23 октября температура воздуха днем в Ростове составит 11 градусов тепла. 24 октября – 10 градусов, а 30 октября – 10 градусов.

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Синоптики обещают: погода удивит ростовчан

Не долго музыке, а точнее лету играть. Уже совсем скоро осень навсегда заберет свои права жары. Так что наслаждаться теплом ростовчанам осталось совсем не долго - спешите успеть.