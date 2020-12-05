Виктория Лопырева в откровенном мини рассказала о своей радости

Виктория с сыном сейчас отдыхают в теплых краях. Фото: официальная страница Виктории Лопыревой в "Инстаграм"

Обладательница титула «Мисс Россия», телеведущая и модель из Ростова-на-Дона, Виктория Лопырева всегда являлась активным пользователем «Инстаграм». Девушка часто выкладывает свои фотографии, а фолловеры отвечают ей сотнями лайков и комментариев.

Недавно Виктория вновь порадовала поклонников своим очаровательным снимком. Она опубликовала фотографию, на которой запечатлена в короткой белой юбке, на руках девушка держит сына Марка Лео.

Под снимком ростовчанка опубликовала следующий пост: «Таааак рада быть твоей мамой. Мой маленький принц Марк Лео».

Под фотографией стоит уже 40 тысяч лайков и больше 700 комментариев.

Один из подписчиков назвал Викторию прекрасной, утонченной и женственной мамой.

А еще одна из девушек. подписанных на страницу Виктории, назвала Вику и ее сына красивыми и пожелала им беречь друг друга.

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