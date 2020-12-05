В Ростовской области прямо на ходу вспыхнул автобус

Водитель вовремя успел покинуть салон автобуса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области, в Миллеровском районе, на трассе во время движения вспыхнул автобус. Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, ЧП случилось вечером, 4 декабря.

- Автобус ехал без пассажиров, - отметили в пресс-службе.

Водитель вовремя успел среагировать, остановил транспорт, после чего покинул салон. Затем мужчина вызвал пожарных. С огнем боролись шесть человек личного состава, также были задействованы две спецмашины..

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" сообщала, что велосипедиста-моржа снова поймали в объектив камеры мобильного телефона жители донской столицы.

Из года в год его фотографии появляются в городских пабликах соцсети. Летом на его внешний вид никто не обращает внимания, а вот в зимнее время он крайне шокирует местных жителей, от одного взгляда на него может пробрать холод. Молодой человек в любую погоду разгуливает в одном и том же виде - на нем надеты лишь шорты-велосипедки, торс полностью голый, а за спиной висит небольшой походный рюкзак. И стоит отметить, что хоть снег, хоть зной, он всегда передвигается на велосипеде.

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Молодой человек из года в год удивляет горожан своим внешним видом

Велосипедиста-моржа снова поймали в объектив камеры мобильного телефона жители донской столицы.

Из года в год его фотографии появляются в городских пабликах соцсети. Летом на его внешний вид никто не обращает внимания, а вот в зимнее время он крайне шокирует местных жителей, от одного взгляда на него может пробрать холод. Молодой человек в любую погоду разгуливает в одном и том же виде - на нем надеты лишь шорты-велосипедки, торс полностью голый, а за спиной висит небольшой походный рюкзак. И стоит отметить, что хоть снег, хоть зной, он всегда передвигается на велосипеде.