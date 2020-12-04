Закаленного велосипедиста снова приметили на дорогах ростовчане

В Ростове закаленный велосипедист вновь шокировал горожан. Фото: соцсети

Велосипедиста-моржа снова поймали в объектив камеры мобильного телефона жители донской столицы.

Из года в год его фотографии появляются в городских пабликах соцсети. Летом на его внешний вид никто не обращает внимания, а вот в зимнее время он крайне шокирует местных жителей, от одного взгляда на него может пробрать холод. Молодой человек в любую погоду разгуливает в одном и том же виде - на нем надеты лишь шорты-велосипедки, торс полностью голый, а за спиной висит небольшой походный рюкзак. И стоит отметить, что хоть снег, хоть зной, он всегда передвигается на велосипеде.

Вот и в этот раз он выехал на улицы города в таком виде и стал объектом внимания. Снимки появились в соцсети и вызвали крайний интерес пользователей.

«Всегда восхищалась закаленными людьми, это какая сила духа в человеке, если он не чувствует холода. Достойны уважения эта сила воли и огромная работа над собой», «Я сам гребец и знаю, что такое ездить на велосипеде в мороз и грести в -25 и что, это значит, что я безбашенный? Это значит, что я и этот велосипедист закаленные люди и спортсмены», «Когда денег не хватило на бензин», - высказали свое мнение пользователи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"От холода пальцы на ногах перестали двигаться": ростовский пранкер в плавках "загорал" на морозе.

Известный автор розыгрышей Иван Сычев устроил очередное представление для горожан, начав пляжный сезон в минус 5 градусов.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!