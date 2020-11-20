"От холода пальцы на ногах перестали двигаться": ростовский пранкер в плавках "загорал" на морозе

Иван Сычев. Фото: соц. сети

Ростовский пранкер, любитель розыгрышей Иван Сычев вновь удивил горожан очередным представлением. Он уже не раз поражал случайных прохожих необычным поведением, гримируясь до неузнаваемости в окровавленного зомби. К счастью, на этот раз обошлось без ужасов апокалипсиса. Находчивый ростовчанин решил позагорать в одних плавках, раскинув шезлонг прямо на заснеженной улице.

Необычное зрелище застали случайные прохожие. Люди не могли поверить своим глазам: повсюду лежит снег, лед на тротуарах и молодой парень на лежаке, как на курорте. В экстремальные для южного города морозы он в одних трусах устроился под зонтиком, нацепив солнечные очки и кепку. Видео своего приключения Сычев, как обычно, опубликовал на своей странице в социальных сетях.

На кадрах с первых секунд парень делает все то, что свойственно туристу на морском берегу. Сначала он обмазывается солнцезащитным кремом, затем пытается поудобней устроиться на лежаке и, в конце концов, укладывается, раскинув конечности по сторонам для лучшего загара.

Еще большей комичности картине придал вентилятор, установленный прямо напротив шезлонга. Кроме того, прямо над пранкером - огромный зонт, защищающий его от агрессивного южного солнца.

Многие их тех, кто увидел ролик, подумали, что парень - закаленный морж. Вот только сам Иван признался нам, что ему было очень холодно на сильном морозе лежать полностью раздетым.

- Я понял, что пора заканчивать, когда у меня пальцы на ногах просто перестали двигаться. Я их уже не чувствовал, - рассказал Сычев.

Так или иначе, но ролик вызвал положительную реакцию у поклонников ростовчанина. За несколько часов пост набрал почти 6 тысяч просмотров и сотни восторженных комментариев. Стоит сказать, что Иван в донской столице стал уже настоящей знаменитостью. Он выпрыгивал на прохожих из машины скорой помощи в образе зомби и регулировал движение на краснодарской трассе. Он поражал городских водителей за рулем спорткара, на который надел защитную маску, призывая всех соблюдать нормы безопасности в период пандемии.

АЛЛО!

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