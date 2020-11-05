Ростовский пранкер в образе зомби-полицейского с жезлом шокировал водителей

Пранкер Иван Сычев в гриме. Фото: соц. сети

Знаменитый пранкер из Ростова-на-Дону Иван Сычев устроил очередное представление. На этот раз он попробовал себя в роли дорожного полицейского, но не совсем обычного. Под фуражкой сотрудника ГИБДД - пугающее лицо голодного зомби.

Кровоподтеки на руках и шеи, глубокие шрамы и гниющие раны выглядят очень естественно. Неудивительно, что такой образ вызвал настоящий шок у водителей, которым повезло застать необычное зрелище. Видео своего приключения Сычев опубликовал на странице в Инстаграм.

Действо проходило в Краснодаре. Парень в образе зомби-полицейского выбрался из комнаты, где был прикован наручниками, и побрел к дороге. Через плечо свисает полицейская мигалка, в руках полосатый жезл и перекошенная фуражка на гниющей голове. В таком виде он медленно передвигался среди машин на оживленном перекрестке, лениво останавливая водителей.

Проезжающие мимо люди с интересом наблюдали за необычным полицейским. Многие снимали на камеру, притормаживали, чтобы получше разглядеть окровавленное тело зомби-инспектора. Все шло, как по маслу, пока не приехали настоящие стражи порядка... В этот момент пранкер решил пойти на отчаянный шаг и поднял жезл, требуя сотрудников остановиться.

- Не знаю, как я догадался махнуть палкой в очень нервозный момент. Я просто подумал раз это «смерть», то пусть «умру» именно так, - рассказал в социальных сетях Сычев. - Скажу честно, было потрачено много сил и денег на этот ролик, но снимали мы всего 3-5 минут. В кадре все сложилось просто волшебно.

Однако, почему для своей выходки Иван выбрал этот образ, пранкер пока не рассказал.

Напомним, Иван Сычев уже становится в центре внимание после своих перфомансов в Ростове-на-Дону. В образе зомби уже появлялся на публике, выпрыгивая на прохожих из автомобиля скорой помощи. Тогда он объяснил причину тем, что скорая приехала к его больной матери слишком поздно, женщина скончалась.

А две недели назад парень нацепил огромный тент в виде медицинской маски на свой спорткар и колесил с таким аксессуаром по городу. Тогда его задержали сотрудники ГИБДД, выписали протокол, поскольку «маской» были закрыты номера машины, а это запрещено правилами дорожного движения. Теперь ростовчанин может лишится прав на несколько месяцев. Суд по этому по вопросу еще не состоялся.

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