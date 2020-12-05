За одну ночь в авариях с «перевертышами» в Ростовской области погибли двое человек

Полиция выясняет все обстоятельства аварии
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростовской области в ночь с 4 на 5 декабря произошли две серьезные аварии с летальными исходами.
Первое ДТП случилось в Мясниковском районе в час ночи. По данным областной ГИБДД, водитель «Жигулей» не справился с управлением и допустил съезд в левый резерв дороги. А дальше машина опрокинулась. 37-летний водитель скончался на месте происшествия.
А в пять часов утра в Мартыновском районе 35-летний водитель, управляя автомобилем «Хендэ Соната», по предварительным данным, не справился с управлением, допустил опрокидывание авто. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия.
- По двум фактам проводится проверка, - рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.
Ранее "Комсомольская правда-Ростов" сообщала, что на трассе в Ростовской области на ходу вспыхнул автобус. К счастью, водитель вовремя среагировал и покинул салон. В пресс-службе МЧС по Ростовской области сообщили, что в салоне пассажиров не было. Никто не погиб и не пострадал.
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