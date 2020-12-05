В Ростове-на-Дону власти предложили во время снегопадов работать по гибкому графику

В снегопад общественный транспорт Ростова будет переполнен Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области с марта борются с пандемией, но пока ситуация с заболеваемостью не улучшается. Так, по последним данным регионального правительства, за сутки в регионе ковидом-19 заболели больше 300 человек, а умерли 24 человека.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции предпринимаются различные меры. Так, ресторанам и барам разрешено работать до 22.00. Кроме того, всех людей обязали в общественных местах носить маски.

А областной министр транспорта Андрей Иванов на одном из совещаний, которое прошло в Ростове-на-Дону, предложил в период сильного снегопада перевести сотрудников различных фирм и предприятий на гибкий график работы.

По мнению Иванова, это будет способствовать борьбе с коронавирусной инфекцией. Министр объяснил, что в часы пик, утром и вечером, поток пассажиров увеличивается в полтора раза.

А в сильные холода и снегопады движение общественного транспорта будет затруднено, а автобусы, конечно, будут переполнены даже больше, чем обычно. Так что гибкий график работы может решить проблему с переполненными салонами автобуса, и, соответственно, уменьшить заболеваемость ковидом.

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Таким образом перевозчики смогут покрыть убытки, вызванные пандемией

Ситуация с пандемией в Ростове-на-Дону и в регионе лучше не становится. С марта область борется с коронавирусом. Однако ежедневно сотни и сотни дончан заражаются опасным вирусом.