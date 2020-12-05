Красные гвоздики несут жители Ростова-на-Дону к старому дому, который хотят снести

Около дома - свежие цветы.Фото: активисты движения "Мой фасад"

Активисты движения «Мой фасад» в своем аккаунте в социальной сети рассказали о том, что жители донской столицы несут цветы к старому заброшенному зданию, расположенному на Станиславского.

Сейчас на окнах строения можно увидеть красные гвоздики. Дело в том, что ветхий дом призван аварийным. В нем уже никто не живет, поэтому здание будут сносить. Но не все жители Ростова-на-Дону с этим согласны. В частности, против сноса выступают активисты движения «Мой фасад».

- Это - "Доходный дом Науменко" на Станиславского, 39. Этот дом ценен не только тем, что является частью исторической застройки. Он — одно из немногочисленных, живых напоминаний об ожесточенных боях во время Великой Отечественной войны. Фасад испещрен следами от пуль и снарядов, - написала инициативная группа на своей странице в социальной сети.

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