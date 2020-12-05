Почему яблоки могут быть опасны в период пандемии коронавируса, рассказал врач из Ростова-на-Дону

Яблоки могут таить в себе опасность

В Ростове-на-Дону вот уже с марта бушует коронавирус. Несмотря на все усилия, пандемия на спад не идет. Так, за последние сутки вновь заболели больше 300 человек. 24 скончались.

Сергей Тимченко (имя изменено – прим. Ред.), врач из Ростова, много лет проработавший в поликлинике донской столицы, рассказал, какую опасность могут таить в себе яблоки и другие фрукты во времена пандемии.

По его словам, ковид передается двумя способами. Один из них - воздушно-капельный.

- Это, например, когда больной коронавирусом чихнул, вы в этот момент находились рядом, и, соответственно, заразились. Так как ковид проник к вам в организм через носоглотку,-рассказал специалист.

А второй способ – так называемый бытовой. Доктор объяснил, что это означает. По его словам, ковид живет на поверхностях трое суток. И вирус может быть где угодно, - на перилах, ручках двери, на стенах лифта. И также он может оседать на продуктах в магазине и при этом прекрасно себя чувствовать.

- Ковид может быть на яблоках в магазине, на грушах, на хлебе, - продолжает Сергей Тимченко.

И, чтобы его убить, надо тщательно дезинфицировать продукты. В идеале, по словам Тимченко, протереть яблоко спиртом и несколько раз ошпарить кипятком. Но этого, как правило, никто не делает.

- Мы же как привыкли. Сполоснули фрукт и в рот. Так ковид проникает к нам внутрь. Отмечу, что если вы заразились вирусом воздушно-капельным путем, то вирус сильнее ударит по легким. Если вторым способом – то по желудочно-кишечному тракту. Отсюда – диарея, один из симптомов ковида, - отметил собеседник «Комсомольской правды – Ростов».

Также специалист рассказал, что от ковида может пострадать и центральная нервная система. У человек могут начаться различного рода нервные расстройства. Так называемые делирии или развиться депрессия.

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Таким образом, по их мнению, может снизиться заболеваемость ковидом

В Ростовской области с марта борются с пандемией, но пока ситуация с заболеваемостью не улучшается. Так, по последним данным регионального правительства, за сутки в регионе ковидом-19 заболели больше 300 человек, а умерли 24 человека.