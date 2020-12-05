«Какой ракурс!»: Полина Диброва «зажгла» около елочки

Полина Диброва искрится радостью. Фото: официальный аккаунт Полины в "Инстаграм"
До Нового года осталось чуть меньше месяца. И многие уже начинают готовиться к этому празднику. Предновогоднее настроение и у Полины Дибровой, жены известного телеведущего из Ростова-на-Дону.
Своим праздничным зарядом бодрости девушка поделилась со своими подписчиками в социальной сети. В аккаунте в «Инстаграм» Полина Диброва опубликовала свою новогоднюю фотосессию.
Девушка в задорной позе стоит около красивой елки и держит в руках подарки.
- До Нового Года ммммного днеи , а подарки уже понеслись. Приятно до безумия, надо мечтать, и это - правда! На мне проверено - если чего - то очень захотеть - непременно произойдет, - написала красавица.
Кстати, пост собрал уже сотни лайков и комментариев.
- Вот это ракурс! – написал один из подписчиков.
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