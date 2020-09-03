Ростовчанка Полина Диброва похвасталась новым стилем супруга

Полина Диброва похвасталась новым образом супруга. Фото: аккаунт Полины Дибровой в Инстаграм

Уроженка донской столицы Полина Диброва похвасталась новым образом своего супруга.

О том, что известный телеведущий Дмитрий Дибров сменил стиль, его красавица-жена сообщила в своем аккаунте в соцсети Инстаграм. Полина ДИброва опубликовала фото, на котором был изображен ее супруг с новой прической и легкой небритостью. Модель поинтересовалась у своих подписчиков, нравится ли им внешний вид Дмитрия. Мнения почитателей красотки разошлись.

Нашлись, разумеется, и те, кто раскритиковал новый образ Диброва: «Превращение бабушки в дедушку», — прозвучало в комментариях от пользователей, которые сравнивали Диброва с пенсионеркой. «Я не узнала этого дедушку», - изумилась одна из пользовательниц.

Но отыскались и те, кому новый стиль телеведущего пришелся по душе.

«Потрясающий образ. Вы помолодели, вам так лучше», — написала одна из подписчиц.

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