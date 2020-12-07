В Ростове произошла тройная авария с полицейской машиной

На дороге произошла авария с участием трех автомобилей

В понедельник, 7 декабря, около 01:00 произошла авария с участием трех автомобилей. "Субару", за рулем которого находился 36-летний водитель, по предварительной информации, столкнулся на проспекте Победы со стоящими полицейским патрульным автомобилем "УАЗ Патриот" и автомобилем "Лада Приора", под управлением 24-летнего водителя.

В результате мощного удара патрульный автомобиль отбросило на опору ЛЭП. В аварии пострадал 37-летний пассажир патрульного автомобиля. Его срочно доставили в больницу, где оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Если вина водителя "Субару" будет доказана, то его привлекут к ответственности. Наказание будет зависеть от степени тяжести полученных пассажиром травм и общей суммы нанесенного ущерба.

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