Бесследно исчезнувшую беременную девушку разыскивают в Батайске

В Батайске разыскивают молодую мать в положении. Фото: родные пропавшей

В Ростовской области уже вторые сутки разыскивают бесследно пропавшую молодую женщину.

30-летняя Анна Ивановна Исаева 5 декабря около десяти часов утра ушла из дома на улице Куйбышева в городе Батайске и отправилась на работу, но после этого на связь с родственниками выходить перестала. О ее местонахождении до сих пор ничего неизвестно, отчаявшиеся родственники забили тревогу, обратились в полицию и просят помочь в её поисках.

По словам родных, девушка работала главным бухгалтером на крупном предприятии. Кроме того, у пропавшей дома осталась маленькая дочь. А сама бесследно исчезнувшая дончанка находится в положении и уже заметен округлившийся животик.

Рост девушки около 170 сантиметров, она имеет карие глаза и русые волосы, а под правым глазом имеется выпуклая родинка. На момент исчезновения была одета в черный пуховик, а что было под ним неизвестно.

- Если вы узнали Анну на фотографии и видели ее в эти дни, просьба позвонить по телефонам: 8-905-429-47-44, 8-904-445-24-41, - обратились к дончанам родственники пропавшей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мать трехлетней девочки бесследно исчезла в Ростовской области.

Близкие забили тревогу, когда она не забрала ребенка из детского сада.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!