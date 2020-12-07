В Таганроге из-за погоды ограничат подачу питьевой воды

В некоторых районах Таганрога подачу воды ограничат. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Таганроге в некоторых районах питьевая вода в течение нескольких дней может подаваться в дома с пониженным давлением, рассказали в пресс-службе мэрии.

В мэрии пояснили, что морозы и ветра в устьях рек Дон и Миус приводят к появлению шуги – ледяной смеси, затрудняющей работу качающих воду станций. Кроме того, в устьях рек продолжаются «отгонные явления» - уровень воды снижается.

В Таганрогском заливе действует штормовое предупреждение. Спасатели говорят о вероятности обледенения судов и риске для морских и речных кораблей сесть на мель. Кроме того, на территориях вокруг залива возможны обрывы электролиний.

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