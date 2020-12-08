Сотни людей опоздали на работу: стала известна причина многокилометровой пробки на проспекте Стачки

Авария спровоцировала протяженную пробку. Фото: Яндекс. Карты

Во вторник, 8 декабря, в Западном жилом массиве образовалась гигантская пробка. Ее причиной стало ДТП, в котором утром столкнулись две машины.

По предварительной информации, водитель иномарки «Киа» слегка задел «Тойоту Камри» во время выполнения маневра на проспекте Стачки, 15. Авария произошла в направлении моста.

Очевидцы рассказывают, что авария произошла около 8:30. Визуально на машинах почти нет видимых повреждений, но столкнувшиеся иномарки перекрыли движение автомобилей с Западного жилого массива в центр города.

В многокилометровой пробке встали не только легковые автомобили, но и автобусы, и маршрутки. Затор проходит по всему проспекту Стачки до улицы Шмидта. Автомобилисты пытаются объехать пробку, но на всех соседних улицах также образовались заторы из-за большого скопления машин, которым попросту некуда выехать.

По данным "Яндекс-Карты", скорость движения по проспекту составляет три километра в час. Кроме того, весь Западный жилой массив встал в пробку из-за желающих объехать место аварии, в том числе по улицам Портовая и на Профсоюзная.

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