Вторая волна морозов накроет Ростовскую область

Необходимо утепляться, чтобы не подхватить инфекцию Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие дни Ростовскую область накроет вторая волна морозов, которые оказались полной неожиданностью для местных жителей. Правда, говорить о природной аномалии - рано. Утром, 8 декабря, столбики уличных термометров показывали минус десять градусов, а вот в 1945 году в этот день на двор было все минус 21 градус.

Хотя, надо сказать, что данные региональных синоптиков на ближайшие несколько дней неутешительны.

На сайте сервиса "Яндекс-погода" сказано, что уже завтра, 9 декабря в некоторых районах области ожидается похолодание до 13-15 градусов мороза. В дневные часы воздух прогреется до минус трех градусов мороза. Скорость ветра составит пять метров в секунду, осадки не прогнозируются. Небо будет ясным, засветит яркое, зимнее солнце.

Долгожданное потепление придет на донскую землю только к концу этой недели. Уже с пятницы, 11 декабря, когда появятся тучи, температура воздуха поползет вверх. Морозы никуда не денутся, но станут значительно слабее. А уже в выходные может пойти долгожданный снег.

В такой ситуации легко переохладиться, если слишком долго находиться на улице. Стоит выбирать теплые вещи, закрывать руки и лицо. Врачи отмечают, что сильные морозы могут ослабить организм, что повышает риск заражения инфекциями и вирусами.

Так или иначе, но подобная погода атакует область не в первый раз. Еще несколько десятилетий назад жители терпели еще более сильные морозы до 20 градусов со знаком "минус".

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