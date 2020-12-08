Алана Мамаева поделилась интимным снимком в постели с мужем

Алана Мамаева не держит в секрете свое личное счастье. Фото: официальный аккаунт Аланы Мамаевой в "Инстаграм"

Красавица брюнетка Алана Мамаева опубликовала в своем аккаунте в «Инстаграме» довольно откровенный семейный снимок. На фотокарточке девушка лежит в кровати и обнимает своего супруга, футболиста Павла Мамаева.

Кстати, на нем – черная маска, а вот Алана не прячет свое лицо. Да и причины для этого нет. Девушка даже с утра, без макияжа, выглядит просто прекрасно.

Фотографию Алана подписала так: «Доброе утро. Провожаю мужа».

Пост собрал сотни комментариев. Один из них был следующий: «Алана, а почему вы без маски?».

А другой фолловер поинтересовался, почему Мамаев сейчас не играет.

Жена футболиста ответила на это, что у супруга – проблемы со здоровьем и спортсмену делают операцию.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" сообщала, что на самоизоляции жена Павла Мамаева решила привести себя в форму. Женщина попросила у подписчиков поделиться секретами стройности и красоты.

- Друзья, делитесь советами, я вешу 59 при норме 53, как скинуть 5 кг, и при этом есть, и не голодать, - спросила Алана Мамаева в своем профиле в Instagram.

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Красотка с мужем пожелали подписчикам спокойной ночи

Красотка выложила в своем аккаунте Инстаграм снимок, на котором запечатлена она с мужем Павлом Мамаевым в ванной комнате своей квартиры. Павел с обнаженным торсом любовно обнимает свою супругу. Да и девушка явно довольна такой теплотой, исходящей от футболиста. Под снимком Мамаева пожелала спокойной ночи своим подписчикам.

АЛЛО!

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