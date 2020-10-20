Милое семейное фото опубликовала Алана Мамаева

Алана Мамаева поделилась теплым фото с мужем. Фото: аккаунт Аланы Мамаевой в Инстаграм

Жена ростовского футболиста Алана Мамаева поделилась семейным фото с супругом.

Красотка выложила в своем аккаунте Инстаграм снимок, на котором запечатлена она с мужем Павлом Мамаевым в ванной комнате своей квартиры. Павел с обнаженным торсом любовно обнимает свою супругу. Да и девушка явно довольна такой теплотой, исходящей от футболиста. Под снимком Мамаева пожелала спокойной ночи своим подписчикам.

Поклонники Аланы оставили под фото множество комментариев в адрес счастливой семьи.

"Красивые, классные, семья, вызывающая уважение! Будьте счастливы всегда. Пусть вас окружают только добрые люди!", "Ребята, вы красивые", "Как я люблю вашу пару! Настоящие!", "Прекрасная пара, очень рад за вас", - написали поклонники звездной пары.

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