Алана Мамаева устроила оригинальную перекличку подписчиков в Instagram

Алана Мамаева предложила своим подписчикам поучаствовать в специфическом челлендже. Фото: instagram.com/alana_mamaeva

Жена игрока «желто-синих» Павла Мамаева Алана опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором она выразила крайне скептическое отношение к первой в мире вакцине против коронавирусной инфекции, недавно запатентованной в России.

Девушка не стала обстоятельно расписывать по пунктам свою позицию, углубляться в медицинские факты и жонглировать цифрами статистики, а попросту решила устроить оригинальную перекличку своих фолловеров, имеющих сходные взгляды на этот вопрос.

- Те, кто против вакцины от COVID-19, ставьте плюс. Первый - мой, - предложила челлендж своим пользователям соцсети Алана Мамаева.

Предложение активно подхватили в комментариях. Фолловеры супруги футболиста «Ростова» стали активно ставить те самые плюсики, о которых попросила девушка.

Впрочем, некоторые из подписчиков выходили за рамки минималистичного перфоманса и писали более содержательные сообщения, состоящие, как минимум, из нескольких символов. Что и говорить, мнения высказывались самые разные. Кто-то поддерживал Мамаеву в отрицании отечественного медицинского препарата. Другие же, наоборот, заочно спорили со столь категоричной точкой зрения на новую антиковидную вакцину.

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