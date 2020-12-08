Донской бренд вошел в число победителей национального конкурса «Вкусы России»

Ростовская область может гордиться своими виноградниками и винами. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Завершился национальный контркурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Он стартовал по поручению президента России Владимира Путина и проходил в рамках Всероссийской выставки «Золотая осень-2020».

Задача мероприятия состояла в том, чтобы показать все многообразие продукции, выпускаемой в России. Ростовскую области представлял бренд «Вина Дона». Сразу два крупных винодельческих завода показали на конкурсе свою продукцию: это - ОАО «Цимлянские вина» и ООО «Вилла Звезда».

Первое предприятие продемонстрировало игристое вино «Цимлянское», приготовленное старым казачьи способом, а также вино выдержанное сухое красное «Крепость Саркел», приготовленное из автохтонного сорта винограда «Цимлянский черный».

Второе - представило на конкурс бренд – «Гранд резерв Атаман» из автохтонных донских сортов винограда – «Красностоп золотовский», «Цимлянский черный», «Сибирьковый», «Кумшацкий» и «Мушкетный».

Ростовская область может гордиться своими виноградниками и винами. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Кстати, оба производителя отметили, что региональные власти оказывают серьезную поддержку отрасли, среди которой субсидии, содействие участию во всероссийских и международных выставках, организация и проведение закупочных сессий между производителями и представителями розничных сетей и организаций, оказывающих услуги по общественному питанию.

- В 2020 году на поддержку отрасли виноградарства направлено 37 млн рублей, что на десять процентов больше уровня прошлого года, - сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. – Кроме того, в федеральном законодательстве с этого года появился и новый вид господдержки. Она оказывается на одну единицу объема винограда собственного производства или виноматериала из винограда собственного производства, реализованного на переработку. Лимит средств по данному направлению составляет 12,5 млн рублей.

По словам Виктора Георгиевича, впервые из областного бюджета выделено еще 6,6 млн рублей тем, кто занимается возделыванием донских автохтонных сортов винограда. Это позволит увеличить интерес к закладке молодых виноградников именно этих сортов, что, в свою очередь, обеспечит винодельческую отрасль высококачественным сырьем для производства уникальных донских вин.

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