Губернатор назвал очень напряженной ситуацию с коронавирусом в Ростовской области

Число заболевших в донском регионе продолжает расти. Фото: Иван МАКЕЕВ

Василий Голубев оценил эпидемиологическую ситуацию в Ростовской области. Губернатор выступил на заседании регионального штаба по коронавирусу.

— Уже на этой неделе мы вернулись к другой формулировке, когда говорим о ситуации с коронавирусом. Мы увидели динамику последних дней. Я должен всем сказать, что эпидемиологическая ситуация очень напряженная, — прокомментировал Василий Голубев.

Он напомнил, что приближаются новогодние праздники. В это время возможны скопления людей в магазинах и в общественном транспорте. Губернатор попросил власти напоминать жителям о санитарных нормах и рисках заражения.

— Прошу постоянно доносить до жителей информацию о необходимости соблюдения норм. Нужно сделать все возможное, чтобы ситуацию удержать и не довести до введения жестких ограничений. Нужно иметь диалог с людьми и просить воздержаться от ненужных встреч и поездок, — пояснил глава области.

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