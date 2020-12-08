Губернатор назвал очень напряженной ситуацию с коронавирусом в Ростовской области

Число заболевших в донском регионе продолжает расти.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Василий Голубев оценил эпидемиологическую ситуацию в Ростовской области. Губернатор выступил на заседании регионального штаба по коронавирусу.
— Уже на этой неделе мы вернулись к другой формулировке, когда говорим о ситуации с коронавирусом. Мы увидели динамику последних дней. Я должен всем сказать, что эпидемиологическая ситуация очень напряженная, — прокомментировал Василий Голубев.
Он напомнил, что приближаются новогодние праздники. В это время возможны скопления людей в магазинах и в общественном транспорте. Губернатор попросил власти напоминать жителям о санитарных нормах и рисках заражения.
— Прошу постоянно доносить до жителей информацию о необходимости соблюдения норм. Нужно сделать все возможное, чтобы ситуацию удержать и не довести до введения жестких ограничений. Нужно иметь диалог с людьми и просить воздержаться от ненужных встреч и поездок, — пояснил глава области.
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