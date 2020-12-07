Мороз против аккумулятора: почему не заводится машина и что с этим делать

Сильные морозы могут вывести из строя даже новый АКБ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последнюю неделю Ростовскую область накрыли морозы, к которым многие местные жители в очередной раз оказались не готовы. Температура воздуха установилась на минусовых значениях, на дорогах образуется гололед, трудности затронули многих автомобилистов. Когда на улице непривычный холод, утро омрачает не только погода, но и состояние машин. Зачастую после "ночевки" на морозе двигатель не заводится, сколько ни крути зажигание. Мы решили выяснить у опытных специалистов, почему так происходит, с чем это связано, и что делать в таких ситуациях.

Автомеханики говорят, что одна из главных зимних проблем для автомобилей - это замерзший аккумулятор. У многих возникает вопрос: почему это происходит? Внутри АКБ находится вода с электролитами. Чем ниже их плотность в жидкости, тем выше температура нужна для обледенения. Однако экстремальные погодные условия могут вывести из строя даже новую батарею, если машина простояла на сильном морозе целые сутки.

Допустим, ранним морозным утром вы вышли из дома, провернули ключ в зажигании, появился характерный звук, но двигатель не запустился. Следующая попытка может стать роковой и стартер вообще перестанет "крутить". Вместо этого он будет раздражающе щелкать при каждой новой попытке запустить мотор. На приборной панели скорее всего загорится силуэт АКБ, намекая на серьезные проблемы с батарей.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

В таком случае у вас есть несколько основных способов вернуть все в исправное состояние. Первый и самый популярный - "прикурить" автомобиль. Механики советуют использовать "крокодилы". Это специальные разноцветные клеммы. Для операции нам потребуется любая машина с заведенным двигателем. Попросите кого-нибудь подогнать ее вплотную к вашей и открыть капот. Сначала красный зажим мы подключаем к плюсовой клемме заряженного аккумулятора, а затем к своей. После берем черный провод и соединяем им "минус" рабочей батареи с любой металлической частью вашего мотора. Возвращаемся в салон, проворачиваем зажигание и двигатель, скорее всего, запустится. В противном случае, проблемы не в аккумуляторе.

Еще один способ "воскресить" замерзший АКБ - элементарно отогреть его. Для этого снимаем клеммы и вытаскиваем батарею. Относим в теплое место и ждем пока устройство достигнет комнатной температуры. Обычно это помогает, если необходимо просто завести двигатель, однако, если проблема возникала не в первый раз, то лучше зарядить аккумулятор. Для этого используется специальный аппарат, который преобразует напряжение из розетки. Как правило, 10-12 часов достаточно, чтобы обеспечить надежную работу АКБ на долгое время.

ПРОФИЛАКТИКА

До сих пор можно увидеть, как на ночь опытные автомобилисты заносят свои аккумуляторы домой в тепло. Ритуал выполняют те, кто знает, что батарея не выдержит сильных морозов. В таком случае АКБ скорее всего устарела, требуется замена. Вот только не каждый готов тратиться, ведь стоимость новой может достигать 5 тысяч рублей.

Профессионалы советуют загонять автомобиль в гараж, если такой имеется. Даже в неотапливаемом помещении будет теплее, чем на улице. Бывает, что водители покупают специальные шубы, которыми укрывают двигатели. Своеобразные одеяла выполнены из безопасных материалов и сохраняют тепло мотора в течение долго времени.

Самое главное, в зимний период необходимо внимательно следить за состоянием авто. На морозе износ двигателя повышается, дополнительную нагрузку испытывает подвеска, электрика. В таких условиях проходить техническое обслуживание - обязательное правило. Необходимо контролировать уровень масла, проверять свечи и заряд АКБ.

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